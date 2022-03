Nu is het écht lente: blije koeien sprinten de weide tegemoet

Jeroen Kunstman is de nieuwe directeur van Stichting Cultuuredu­ca­tie: ‘Kunst en cultuur zijn niet elitair’

Jeroen Kunstman is de nieuwe directeur-bestuurder van Stichting Cultuureducatie. Hieronder vallen onder andere ToBe en de Popcentrale. Kunstman heeft per 1 maart het stokje overgenomen van René Nekkers. ,,De drempel om aan kunst en cultuur mee te doen is veel hoger dan bij sport, dat kan anders.”

21 maart