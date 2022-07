Nu al dikke scheuren in splinternieuw fietspad: ‘Vervelend, dit is sneller dan verwacht’

Hartstikke mooi zo’n tijdelijke pont, maar daar heeft niet iedereen wat aan: ‘Letterlijk en figuurlijk waardeloos’

Tijdens de werkzaamheden aan het fietspad van de Merwedebrug vaart overdag een gratis pontje tussen Papendrecht en Dordrecht. Toch is niet iedereen daar blij mee. ,,We gaan vijf avonden per week heen en weer, dus ik heb hier niets aan.’’

16 januari