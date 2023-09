Nooit wilde Wouter Kolff burgemeester worden, maar toen kwam dat ene telefoontje: ‘Ik doe het gewoon, dacht ik’

Speeltuin schrikt zich lam van hoeveel­heid PFOA in speelwater: honderden keer hoger dan de norm

Het bestuur van speeltuin de Woeste Weide is zich lam geschrokken van de hoeveelheid PFOA in water waarin kinderen spelen. Die is honderden keer hoger dan de norm voor zwemwater. ,,Zwemmen of spelen, dat is hetzelfde’’, zegt voorzitter René de Munck.