Nog geen plannen voor Valentijnsdag? Geen paniek: dit is er te doen in de regio

Dordt staat voor het eerst uitgebreid stil bij slavernij­ver­le­den: ‘Tijd voor memorabel Keti Koti’

Op 1 juli dit jaar is het precies 150 jaar geleden dat de slavernij in Nederland daadwerkelijk werd afgeschaft. In Dordrecht wordt nu voor het eerst uitgebreid aandacht besteed aan Keti Koti. ,,Ideeën zijn welkom.’’

5 februari