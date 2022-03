Nog even... en dan zijn wij weer die ‘lastige persmuskieten’

Verdachte van ‘dreigmail’ aan burgemees­ter Kolff: ‘Een uitbar­sting van emotie, ik moest wat doen’

Uitte Pascal E. een serieus dreigement toen hij in een mail aan burgemeester Kolff zei dat hij het Dordrechts Museum in de brand zou steken als die niet reageerde? Of was het slechts een ‘overduidelijke schreeuw om hulp’ om opgenomen te worden? ,,Het was een ultieme uitspatting van emotie, een noodkreet’’, stelde zijn advocaat woensdag tijdens de rechtszaak. Het Openbaar Ministerie wil dat E. wordt gestraft.

