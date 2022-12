Nieuwsportpark in Papendrecht: kerstkilo's kunnen hier straks gratis en voor niets afgetraind worden

Opvang asielzoe­kers en vluchtelin­gen in Sliedrecht langer dan verwacht: ‘Stroom blijft te groot’

De crisisnoodopvang in het gemeentekantoor in Sliedrecht, voor asielzoekers die niet terechtkunnen in het overvolle Ter Apel, duurt maanden langer dan gepland. Ook de noodopvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen, blijft voorlopig nog even open. ,,De vluchtelingenstroom blijft groot.”

13:03