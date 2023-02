Nieuwe wet of niet, als het aan deze partij ligt blijven de herten tot in lengte van jaren in Park Merwestein

Als het aan de VVD in Dordrecht ligt, blijven de hertjes tot in lengte van jaren in Park Merwestein grazen. Er zijn nieuwe regels op komst die dat verbieden, maar de partij roept burgemeester en wethouders (B en W) op een list te verzinnen.