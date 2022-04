Nieuwe werkzaamheden, en dus ook nieuwe files in Drechtsteden: dit staat er te gebeuren

Aanpakken cybercrimi­na­li­teit begint in Sliedrecht al bij de kinderen: ‘Ze weten nu vaak al meer dan ouders’

In een politieauto met zwaaiende sirenes komen ze woensdagmiddag aan bij bibliotheek AanZet in Sliedrecht: de vier allerbeste cyberagenten van het dorp. Armin (11), Ava (11), Kenji (11) en Kriti (10) werden daar gehuldigd en beloond voor hun prestaties in het online spel Hackshield.

31 maart