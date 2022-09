Nieuwe wegversmalling is verslechtering: ‘Je kunt fietsers niet gebruiken als levend schild’

Buurtpas­tor Henk-Jos (41) brengt elke week gratis boodschap­pen bij mensen: ‘We zijn er voor iedereen’

Hij moet nog één vak van zijn studie theologie halen en dan is Henk-Jos van Leeuwen (41) predikant, maar de Dordtenaar is al jaren dé buurtpastor van wijk Het Reeland. Daar rijdt hij trouw elke vrijdagavond langs de gezinnen in de wijk die het niet breed hebben, om boodschappenpakketten te bezorgen.

11 september