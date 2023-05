Nieuwe skatebaan Hardinxveld aangepast om geluidsoverlast tegen te gaan

Podia op nieuwe plekken én meer ruimte voor tribute bands; dit is hoe Big Rivers 2023 eruit gaat zien

Het nieuws dat Big Rivers en het Monument Festival de handen voor de aankomende editie in juli ineen slaan is net uit, maar nu volgt ook het programma en meer duidelijkheid over waar al de nieuwe podia te vinden zijn op 7,8 en 9 juli.