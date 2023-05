Nieuwbouwwijk De IJzergieterij naast de A15 krijgt steeds meer vorm

Jonge lintjes­knip­per gezocht voor opening buitenbad én gratis vipbehande­ling: ‘Is nog een verrassing’

Het is bijna zover en dan gaat óók het buitenbad in Papendrecht open. Het zwembad is op zoek naar een enthousiast kind tussen de 8 en 12 jaar dat wil helpen het lintje door te knippen op 20 mei. Diegene krijgt de rest van de dag ook een ‘viparrangement’. ,,Wat dat inhoudt, blijft nog even een verrassing.”