Nieuw bedrijventerrein Werkendam: eind dit jaar duidelijkheid

WERKENDAM - Aan het einde van het jaar, in november of december, verwacht het college van Altena aan te kunnen geven waar het nieuwe bedrijventerrein in Werkendam komt te liggen. Wethouder Hans Tanis (SGP) vertelde dit tijdens de Altenatafel.

Voor het nieuwe bedrijventerrein is een gebied in het noorden van het dorp, westelijk van de A27, in beeld. De gemeente wil daarbij zelf graag de regie houden. Om te voorkomen dat speculanten met de benodigde grond aan de haal gaan, heeft het college op een groot aantal percelen de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing verklaard. Dit houdt in dat grondeigenaren bij een eventuele verkoop, hun grond eerst aan de gemeente moeten aanbieden.

De meeste partijen vinden dit een goede zaak. Te verwachten is dan ook dat de raad volgende week instemt met de vestiging van het voorkeursrecht. Niet zo enthousiast was de Vrije Volkspartij Altena. ,,Het voorkeursrecht lijkt ons een oneigenlijk instrument”, stelde Wim Verbaarschot. ,,Is er geen alternatief mogelijk?”

Waterlinie

De maatregel heeft een flinke impact op de grondeigenaren. Vandaar dat meerdere partijen erop aandrongen voortvarend met de uitwerking, het in beeld brengen van de varianten, aan de slag te gaan. Dat wil Tanis ook wel, maar hij pleitte ook voor zorgvuldigheid in het proces en het uitwerken van de varianten, waarbij ook de raad en een groot aantal partijen betrokken worden. Met het naar voren halen van het keuzemoment, zoals Robert van Dijk (VVD) voorstelde, ging Tanis dan ook niet in mee.

Het gebied dat in beeld is voor het bedrijventerrein, valt binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De provincie heeft al laten weten hier toch mogelijkheden te zien.