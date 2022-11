Niets staat vernieuwing Kiboehoeve nog in de weg, miljoenenverbouwing begint volgend jaar

Onderzoek: Dordrecht doet veel te weinig voor energiezui­ni­ge woningen

De gemeente Dordrecht doet veel te weinig als het gaat over energiezuinige woningen. In het woonbeleid staan amper concrete plannen of voorstellen. Ook moet er betere voorlichting komen over subsidies voor Dordtenaren die hun huis wil verduurzamen.

22 november