Niet eerder had Dordrecht zoveel inwoners als nu, maar de stad is nog lang niet verzadigd

Niet eerder telde Dordrecht zoveel inwoners als nu. Op 1 januari van dit jaar stonden er 121.552 mensen ingeschreven in de stad. Het is een record voor de stad, maar het is voor het stadsbestuur nog lang niet genoeg. De komende jaren moet de groei nog veel verder doorzetten.

Burgemeester Wouter Kolff meldde het hoogste Dordtse bevolkingsaantal ooit dinsdagavond tijdens zijn nieuwjaarstoespraak in het stadhuis. ,,Weliswaar iets geflatteerd door de komst van onze Oekraïense gasten, maar toch een teken van de groei en bloei van onze stad’’, vertelde hij de honderden bezoekers van de receptie, die voor het eerst na twee coronajaren weer plaatsvond.

Sinds de Russische inval in Oekraïne in februari vorig jaar hebben zo’n 1300 Oekraïners onderdak gevonden in Dordrecht, hetzij bij particulieren thuis of in de gemeentelijke opvang. Daardoor is vanzelfsprekend het aantal ingeschreven Dordtenaren veel sneller gestegen dan zonder hun vlucht.

Inwoneraantal schommelde jarenlang

Maar ook zonder de Oekraïners is de stad flink gegroeid. Een jaar geleden op nieuwjaarsdag telde de gemeentelijke basisadministratie 119.537 mensen en minus de Oekraïners zouden dat er zo’n 120.200 geweest zijn. Dat is een opsteker na jaren waar in feite lang sprake was van stilstand en het inwoneraantal schommelde rond de 118.500, nadat in 2003 kortstondig de grens van 120.000 inwoners werd gepasseerd. Sinds 2018 is weer sprake van een stijgende lijn, zij het met een klein dipje in 2021.

Kolff schreef die groei in zijn toespraak vooral toe aan de komst van Oekraïners en de geboorte van veel nieuwe Dordtenaren. Er werden ruim 1100 baby’s geboren in de stad. Die wonen overigens niet allemaal in Dordt. Een groot deel daarvan zag het levenslicht weliswaar in het Albert Schweitzer ziekenhuis, maar woont elders in de regio.

Een andere reden voor de groei is dat 4274 mensen vanuit andere gemeenten naar de stad verhuisden en ook vanuit het buitenland kwamen er 2373 richting het eiland. Per saldo was er door migratie en overlijden een bevolkingstoename van 1951 mensen.

Dordrecht is al sinds 2018 druk bezig om te groeien in inwoneraantal, met als doel om in 2030 de 140.000ste Dordtenaar te verwelkomen. Die bevolkingsgroei is onder meer nodig om het voorzieningenniveau op peil te houden. Die groei moet vooral komen van de bouw van duizenden nieuwe woningen. Die leveren meer inkomsten in de vorm van lokale lasten op en daarnaast krijgen grotere gemeenten meer geld uit het Gemeentefonds.

Duizenden nieuwe huizen

Doel was om tussen 2018 en 2022 zo’n vierduizend woningen te bouwen, wat maar deels lukte. De teller stokte rond de 2500 stuks, maar de komende jaren moet stug doorgebouwd worden. De grootste klapper moet op de Spoorzone gemaakt worden. Daar staan zo’n 4600 huizen ingetekend, maar er zijn ook tal van minder grote projecten. Zo wordt op het Leerpark een complex gebouwd met 333 éénpersoonshuisjes voor starters en studenten en ook op Amstelwijck en Stadswerven wordt driftig geheid.

Dordrecht is overigens niet de enige groeigemeente. Van de 344 Nederlandse gemeenten waren er maar negen waar het aantal inwoners kromp, de rest groeide. Ook hier wordt de komst van Oekraïners genoemd als reden.

In zijn speech had Kolff warme woorden over voor die stadsgenoten die hen onderdak boden. ,,Ik wil mijn bijzondere waardering uitspreken voor die Dordtenaren die afgelopen maanden klaar stonden om deze Oekraïense vluchtelingen te helpen. Dit zijn natuurlijk de echte helden.’’

