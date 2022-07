Niemand wil het en tóch gebeurt ’t. Dat is raar toch?

En ook al is de gemeente van plan om een deel van die te kappen bomen te vervangen door nieuwe, het is en blijft gewoon een slecht idee, vinden, zo is inmiddels wel duidelijk, de meeste Dordtenaren. Je kon dan ook al van mijlenver zien aankomen dat hier vroeg of laat een of andere actiegroep aan de bel zou gaan trekken, hetgeen nu ook gebeurd is. ,,Wij zijn bezorgd over het verdwijnen van natuurkapitaal en aantasting van het park als groene oase van rust”, stelt het Platform Duurzaam Dordrecht, dat middels een al ruim tweehonderd keer ondertekende petitie, hoopt te bereiken dat de gemeente de bomenkap in het Weizigtpark tot een minimum beperkt.