Niels (30) zoekt ultieme uitdaging terwijl hij geld inzamelt voor KiKa: 7 marathons in 7 dagen rennen

Wat als je vader of moeder dementie heeft? ‘Triest om te beseffen dat je niet meer voor je kind kan zorgen’

In het Parkhuis in Dordrecht verblijven ook mensen met dementie op jonge leeftijd. Voor hun kinderen wordt zaterdag een bijeenkomst gehouden. ,,We willen hen een zorgeloze middag bezorgen in het gezelschap van andere kinderen die weten wat zij doormaken.’’