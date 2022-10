Nicole bevalt per ongeluk al op trouwdag; huwelijk gaat ‘gewoon’ door, in het ziekenhuis

Lieke werd op 26 oktober om iets voor 02.00 uur ‘s nachts geboren; vijf weken eerder dan dat zij eigenlijk verwacht was. Zowel moeder als dochter maken het goed, dus was er voor de toen nog verloofde Marc en Nicole geen reden om hun trouwdatum, óók 26 oktober, te verzetten.

Het stel had toch al de intentie om hun huwelijksceremonie kleinschalig te houden, meldt het Albert Schweitzer ziekenhuis op de eigen website. ,,Nu Lieke er al is, vinden we het bovendien fijn dat voor haar alles zonder uitstel veilig geregeld is.’’

Veertien uur na bevalling trouwen

Dus het huwelijk ging gewoon door. Veertien uur na de geboorte van hun dochter gaven Marc en Nicole elkaar het jawoord, met hun piepjonge dochter aanwezig in de zaal. In het ziekenhuis, wel te verstaan. De trouwlocatie, ofwel het ziekenhuis ofwel het gemeentehuis, was de trouwambtenaar om het even. ,,Of ik nou naar het stadskantoor of het ziekenhuis moet fietsen’’, vertelde deze nog aan het ziekenhuis.