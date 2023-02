New York Times ‘ontdekt’ korfbal: ‘Gelijkwaardigheid van mannen én vrouwen is belangrijk onderwerp in VS’

Steeds meer acties voor Turkije en Syrië in Dordt: ‘Als je er familie hebt, voel je die betrokken­heid nog meer’

Op steeds meer plekken in de regio worden acties opgezet om geld in te zamelen voor Turkije en Syrië. Groep 6-7 van IKC De Wereldwijzer in Dordrecht zamelt flessen in. In de klas zitten veel kinderen met familie in de door aardbevingen getroffen landen.