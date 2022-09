Nestas scholengroep stopt met vrijwillige ouderbijdrage: ‘Het dagelijks leven is al duur genoeg’

‘Baby’s in omgeving fabriek Chemours krijgen via borstvoe­ding tien keer te veel PFAS binnen’

Baby's die in een straal van 7 kilometer rondom de fabriek Chemours melk uit de borst van hun moeder drinken, krijgen gemiddeld tien keer meer van de giftige PFAS binnen dan veilig is. Dit blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam, uitgevoerd in opdracht van Zembla. ,,Deze resultaten zijn zeer zorgwekkend. Maar stop niet helemaal met het geven van borstvoeding.”

