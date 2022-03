Nek-aan-nekrace op Papendrechtse brug: wie is er eerder klaar?

De gemeente publiceerde woensdagmorgen de officiële mededeling dat de beslistermijn voor de vergunningsaanvraag verlengd is tot en met 28 april. Desgevraagd meldt een woordvoerster dat het wel de bedoeling was de vergunning af te geven, maar dat dat bij gebrek aan voldoende ambtenaren niet gelukt is: ,,Vanwege de urgentie van de doorgang van de werkzaamheden is het maatschappelijk belang voorop gesteld, en is dus alvast in de geest van het voorgenomen besluit gehandeld.’’