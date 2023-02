Nederland wint gemengde aflossing, vrouwen buiten de medailles na valpartij Suzanne Schulting

De finale was een felle strijd tussen de shorttrackers van Nederland en Canada. Oranje raakte de koppositie halverwege de race kwijt, maar Velzeboer pakte vlak voor het einde de leiding terug. De Laat en daarna Van ‘t Wout bleven de Canadezen vervolgens nipt voor. Het was de eerste overwinning op de gemengde aflossing dit seizoen voor het Nederlandse team.

De vrouwenploeg, met naast Schulting en Velzeboer ook Yara van Kerkhof en Rianne de Vries, greep na een val van Schulting naast een finaleplaats op de aflossing. Daardoor moeten de Nederlandse shorttracksters de eindzege in de wereldbeker aan Canada laten.

De mannen grepen eveneens naast de finale op de aflossing. De Laat, Van ‘t Wout, Teun Boer en Sjinkie Knegt eindigden als derde achter Zuid-Korea en Japan.

Veelbesproken Knecht mist finale

Sjinkie Knegt werd bij de wereldbekerfinale in Dordrecht verwezen naar de B-finale van de 1500 meter. De 33-jarige Fries eindigde als vierde in de door Van ‘t Wout gewonnen halve finale en greep daarmee naast een plek voor de A-finale.

De shorttracker had een week eerder bij de wereldbekerwedstrijden in de Duitse stad Dresden nog zilver gepakt op de 1500 meter. Het was Knegts eerste medaille in de wereldbeker sinds december 2018.

Knegt kreeg donderdag nog een officiële waarschuwing van de schaatsbond (KNSB) vanwege zijn uitlatingen over de aanpak van bondscoach Niels Kerstholt. De shorttracker had het woensdag tijdens een persdag over een ‘zooitje ongeregeld’. Suzanne Schulting was ook kritisch over de trainingsprogramma’s, maar zij liet zich in wat nettere bewoordingen uit.

Knegt struikelde aan het einde van zijn race op de 1500 meter twee keer en kon de tweede plek achter Van ‘t Wout niet vasthouden. ,,We hadden niet genoeg snelheid op het einde. Ik gaf Jens zelfs nog een duwtje”, zei Knegt bij de NOS. ,,Er reed iemand van achteren tegen me aan, waardoor ik twee keer een misser maakte.”

De Fries zei geen last te hebben gehad van alle commotie die was ontstaan na zijn uitspraken eerder in de week. ,,Ik schaats goed. Ik struikel twee keer, dan houdt het op. Het is niet anders.”

Hanne Desmet klopt Suzanne Schulting

Suzanne Schulting eindigde als tweede op de 1500 meter. De 25-jarige Friezin finishte achter de Belgische Hanne Desmet en net voor Shim Suk-hee uit Zuid-Korea. De Nederlandse shorttrackster begon de race rustig achter Desmet. Kim nam daarna het initiatief over en Schulting zakte naar achteren. Ze probeerde nog naar voren te komen, maar in de laatste ronde reed Desmet ineens bij iedereen erlangs naar de zege.



Schulting blijft staan op acht overwinningen in de wereldbeker dit seizoen. De drievoudig olympisch kampioene was eerder twee keer de beste op de 1500 meter, twee keer op de 500 meter en vier keer op de 1000 meter. Zondag komt ze nog in actie op de tweede 1000 meter in Dordrecht.

,,Ik kwam voor goud. Daar ga ik het hele seizoen voor en dat lukt ook behoorlijk aardig. Maar het kan helaas niet altijd goud zijn in het shorttrack”, zei Schulting bij de NOS. ,,Het was een zware finale en dan is het zuur dat ik hier zilver pak.”



Schulting wees op de sterke concurrentie op de 1500 meter. ,,Ik heb er twee gewonnen en het kan niet altijd goud zijn. Ik ga deze race analyseren. Misschien kan ik daar goede dingen uithalen om op de WK niet tegen hetzelfde aan te lopen”, zei ze. ,,Er zaten heel veel dingen in de rit die beter hadden gekund. Ik ging te vroeg naar voren en de Koreaanse shorttracksters blokten me goed af. Die fouten kan ik meenemen naar de WK.”

Jens van ‘t Wout eindigde als derde op de 1500 meter. Die werd gewonnen door favoriet Park Ji-won uit Zuid-Korea, voor zijn landgenoot Lee Dong-hyun. Friso Emons won de B-finale, Sjinkie Knegt werd daarin vierde.



Xandra Velzeboer eindigde als derde op de 1000 meter. De zege ging naar Kim Boutin uit Canada, voor de Amerikaanse Kristen Santos-Griswold. Selma Poutsma moest genoegen nemen met de vijfde plaats. Michelle Velzeboer won de B-finale.

