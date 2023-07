Natuurgidsen Biesbosch toch in staking: ‘We voelen ons als vereniging miskend’

Natuurgid­sen Biesbosch stellen staking vooralsnog uit nu gemeente weer in gesprek wil

De natuurgidsen in de Biesbosch in Dordrecht gaan zaterdag 1 juli nog niet staken. De Vereniging van Vrijwilligers Hollandse Biesbosch (VVHB) had de gemeente een ultimatum gesteld om de impasse in een conflict te doorbreken.