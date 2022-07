Nachtelijke steekpartij in woning Dordrecht: meerdere slachtoffers, waaronder drie kinderen, naar ziekenhuis

Rond half twee 's nachts kwam bij de hulpdiensten een melding over het steekincident binnen. Vervolgens is door hen met groot materieel uitgerukt. Twee traumahelikopters, vijf ambulances, de brandweer en meerdere politie-eenheden kwamen ter plaatse.

Bij de woning troffen hulpdiensten meerdere slachtoffers uit één gezin aan. Drie kinderen en een man zijn met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Ook de vrouw die in de woning aanwezig was, is ter controle naar het ziekenhuis vervoerd.

Onderzoek

Wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld, is vooralsnog onduidelijk. De politie doet daar momenteel onderzoek naar. ,,We onderzoeken de toedracht en de rol van de personen. Ook is de recherche aanwezig. Meer kan ik er op dit moment niet over zeggen", aldus een politiewoordvoerder.