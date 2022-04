Naar de oogstrelende ijsvogel kijken door scherm: ‘Je wordt niet gestoord en de vogels krijgen meer rust’

De ijsvogel is op het Eiland van Dordrecht geen onbekende. Door de opvallend blauw en oranje gekleurde veren is deze kleurrijke, visetende vogel onmiskenbaar; de lichaamsbouw is een beetje plomp met een korte staart en grote kop en dito snavel. Soms zit zo’n ijsvogel op een takje in een stadspark bij een vijver of waagt hij zich in een wat grotere, waterrijke tuin. Een andere keer worden ijsvogels gezien in havens of in watersportcentra, waar ze op strak gespannen meertouwen, nota bene de veren poetsen! IJsvogels verblijven niet alleen in natuurgebieden maar ook in de stad.