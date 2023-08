Na vijf jaar stopt Dordtse Francis met lunchzaak: ‘Ik ga op reis en vriendin neemt het hier over’

Winkeldief die ossenhaas en Beemster­kaas stal hoeft nét niet de cel in: ‘Trekt het leven op de straat niet’

Medewerkers van supermarkt Plus ’t Lam in de Dordtse wijk Dubbeldam betrapten in twee maanden tijd tot drie keer toe een 52-jarige Dordtenaar die het voorzien had op ossenhaas en pakken Beemsterkaas. De draaideurcrimineel kreeg donderdag vijf weken voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd.