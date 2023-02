Na twee weken kan Dordtse burgemeester weer bij zijn Facebookaccount

Dat was een tegenvaller voor Kolff, want op die pagina laat hij bijna dagelijks zijn bijna negenduizend volgers weten wat hij zoal doet. Ook gaat hij er met Dordtenaren in gesprek en hij gebruikt het als communicatiekanaal in geval van crisis. De afgelopen twee weken kon dat dus niet. De pagina was nog wel in de lucht, maar Kolff kon niet meer inloggen. Via Twitter probeerde hij tevergeefs contact te krijgen met Facebook.