Na twee jaar corona-ellende was bijna niemand meer te stoppen: zon, drukte en geluk op Koningsdag

Dordrecht geniet op vertrouwde wijze van Koningscon­cert op Staten­plein

De Dordtenaren moesten er twee jaar op wachten, maar dinsdagavond was er een spetterend Koningsconcert op het Statenplein. Het concert, verzorgd door de Utrechtse Studentenband in samenwerking met Johnny Rosenberg, was de aftrap van Koningsdag in Dordrecht.

27 april