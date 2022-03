Na twee jaar afwezigheid, keert Dancetour nog steeds niet terug in Dordt: ‘Wel in een andere stad’

De edities in Dordrecht, Arnhem, Lelystad, Goes, Doetinchem en Tilburg gaan dit jaar níet door. Het grootste festival, in Breda, gaat als enige wél plaatsvinden. Dit meldt Magchiel Koekkoek van Stichting Dancetour.

Waarom niet in Dordt? ,,In oktober startten we met de voorbereidingen. Er was zo veel onzekerheid door corona omtrent regelgeving. Tegelijkertijd kost het heel veel tijd om evenementen te moeten voorbereiden. We hielden er daarom al rekening mee dat we Dancetour dit jaar in een andere vorm zouden moeten gieten. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om het alleen in Breda te doen, omdat het onze grootste editie is én omdat het later in het jaar valt (Pinksteren in plaats van Koningsdag).”

Quote Inmiddels is iedereen corona al bijna weer vergeten Magchiel Koekkoek, Stichting Dancetour

,,Inmiddels is iedereen corona al bijna weer vergeten, het zou nu in theorie gewoon kunnen. Neemt niet weg dat we de tijd niet hebben gehad om voor te bereiden, ook met betrekking tot het garantiefonds.”

Een ander probleem dat nog zijdelings meespeelt: de locatie. ,,De Spuiboulevard is nog maar één keer te gebruiken, waarschijnlijk vanwege alle werkzaamheden die daar plaats (gaan) vinden. Dus over de locatie moeten we sowieso nog een lastige discussie voeren tegen die tijd.” Want het plan is uiteindelijk wél om Dancetour weer te laten terugkeren in Dordrecht, volgens Koekkoek. ,,Dat is wel de intentie.”

Niet langer gratis

Dancetour in Breda is op Eerste Pinksterdag, voor jongeren vanaf 16 jaar en voor het eerst niet meer gratis: een ticket kost 12 euro in de voorverkoop. ,,Een ticket kopen voor Dancetour is ook een breuk met een lange geschiedenis als gratis festival. Hiervoor is gekozen om te kunnen blijven investeren in kwaliteit: een beter programma en betere show.”

