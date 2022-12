Na de dood van dierbaren opende Kirsten (52) haar eigen winkel: ‘Voor je het weet komt ‘later’ niet meer’

Provincie houdt vast aan extra windmolens in Dordrecht

De provincie Zuid-Holland vindt dat in Dordrecht nog niet genoeg windmolens gebouwd zijn. Ook al vindt de gemeente Dordrecht het na de vier molens op Dordtse Kil 4 welletjes, ze is niet van plan Krabbengors Dordrecht-West of de oevers van de Merwede te schrappen uit haar plannen.

30 november