Na afsplitsing nóg een nieuwe Dordtse partij: ‘Veertien of vijftien... Het is allebei veel’

Ranger Rob vangt bot in Dordrecht voor opvang van zijn wilde dieren: ‘Plan gaf ons geen vertrouwen’

‘Ranger Rob’ hoeft zich voorlopig geen illusie te maken dat hij in Dordrecht een opvang voor zijn wilde dieren kan opzetten. De gemeente heeft Rob van der Graaf, die zijn wilde dieren inmiddels tijdelijk naar een loods in Breda heeft verhuisd, in een brief laten weten zijn plannen onvoldoende te vinden.

12 december