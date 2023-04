Na 12 jaar kan Ventura Sport eindelijk weer een kampioenschap vieren: ‘Trots op die gasten’

Monique en haar vriend wonen als enigen in een nieuw appartemen­ten­com­plex: ‘Alles ziet er zo leeg uit’

Het zal je maar gebeuren. Koop je een woning in een fiks nieuw appartementencomplex, woon je vervolgens meer dan een maand als enige in het gebouw. Het overkomt Monique (56) en haar vriend uit Dordrecht. ,,Het is niet leuk om alles leeg te zien staan.’’