Mysterie: zo lang rijdt er al een trein tussen Dordrecht en Rotterdam

indebuurtWie is er niet een keer in de trein gestapt op station Dordrecht? Het is zo vanzelfsprekend om de trein te nemen naar Rotterdam, maar hoe lang is Dordrecht eigenlijk al aangesloten op het Nederlandse spoornetwerk?

De hit ‘Per Spoor’ (Kedeng Kedeng) van Guus Meeuwis kom dan misschien uit een ver verleden, de Nederlandse Spoorwegen gaan nog veel verder terug. Een korte geschiedenis!

Eerste spoorlijn

De eerste spoorlijn in Nederland wordt aangelegd door de in 1837 opgerichte Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij (HIJSM). De lijn loopt van Amsterdam via Halfweg naar Haarlem, tussen de Haarlemmermeer en het IJmeer door. De lijn wordt geopend op 20 september 1839 en de eerste treinen worden getrokken door de locomotieven Arend en Snelheid. Zij leggen het traject, met zo’n 40 kilometer per uur, in een half uur af. Nu duurt het vijftien minuten om met de intercity tussen Amsterdam en Haarlem te rijden.



In de jaren 1862 tot en met 1866 werden er in Nederland veel stations gebouwd. Dit kwam omdat de Tweede Kamer toen besloten had om de aanleg van spoorwegen mogelijk te maken. Er was al een spoorlijn van Antwerpen naar Moerdijk, maar nu kon dit spoor doorgetrokken worden naar Dordrecht en via Zwijndrecht naar Rotterdam. Op 31 december 1871, kwam de eerste stoomtrein in Dordrecht aan.

Eerste trein in Dordrecht

Fast forward naar 1872. In dat jaar vertrok de eerste stoomtrein van station Dordrecht richting Rotterdam Feijenoord. Het station in onze stad was onderdeel van een langer traject: van Antwerpen naar Rotterdam. De spoorlijn vanuit Antwerpen liep al naar Moerdijk, maar kon nu worden doorgetrokken via Dordrecht richting Rotterdam. In de jaren daarna wordt het spoornetwerk verder uitgebreid naar de trajecten die we nu kennen.

Het Nederlandse spoor netwerk in 2021

Dat was dus een ritje de geschiedenis in, maar hoe staan de spoorwegen er nu voor? Even in sneltreinvaart wat cijfers over het spoorwegnetwerk in Nederland in het jaar 2021:

Totale spoorlengte: 7.053 kilometer

Aantal wissels: 6.260

Aantal overwegen: 2.3945

Aantal seinen: 11.602

Aantal stations: 398

Aantal kilometers gereden met de trein: 160 miljoen.



(Bron: jaarverslag ProRail)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.