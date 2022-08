Mysterie: waarom sommige huizen in Dordrecht een naam hebben

De meeste huizen met een naam zijn in de vorige eeuw gebouwd. De een kiest voor een naam die meer vertelt over het pand zelf, de andere Dordtenaar geeft zijn huis een cryptische omschrijving.

Huis met naam in Dordrecht

Verhuis jij naar een woning met een naam en wil je die omdopen? Dan verschilt het per situatie of je je huis een naam mag geven. Woon je in een monument, dan mag je je gevel niet zomaar aanpassen. Je moet dan eerst een omgevingsvergunning bij gemeente Dordrecht aanvragen. Is dat niet het geval? Dan mag je een naam op de gevel van je woning plaatsen.

Dordtse panden met een naam

In Dordrecht zijn er ook veel historische panden die een naam hebben. Denk bijvoorbeeld aan Dit is in Beverenburgh. Je vindt dit mooie huis aan de Wijnstraat 127, een prachtige straat met vooral monumentale panden. Dit pand is gebouwd in 1556 voor de toenmalige burgemeestersfamilie Van Beveren. Deze familie woonde tot 1650 in dit huis, waarna burgemeester Abraham van opdracht gaf om een huis ernaast te bouwen, namelijk op nummers 125-127. Het “oude” huis werd toen omgedoopt tot Dit is in Beverenburgh. Deze nieuwe, grotere woning werd Huis de Onbeschaamde genoemd. Dit historische pand is vooral bekend vanwege het beeld van een naakt jongetje waarmee de gevel is versierd. Waarom is deze vreemde versiering geplaatst? Dat lees je hier.

De eerste panden met een naam

Het is niet bekend welk huis als eerst een naam kreeg en hoe dit pand heette. Wel is duidelijk dat er verschillende trends zijn in het benoemen van huizen. Website OnzeTaal meldt dat de naam van een huis of pand voorheen vooral te maken had met de omgeving. Zo werd een huis nabij het bos ‘Boschlust’ genoemd en een huis dat omgeven werd door beuken ‘Beukenhof’. Of zoals in Dordrecht: De Rozenhof.

Persoonlijke leven

Huizen kregen begin twintigste eeuw dus met name functionele namen, maar dat veranderde jaren later. Steeds meer panden in Nederland verwezen halverwege twintigste eeuw naar het persoonlijke leven van een huiseigenaar. Soms in een cryptische vorm. “Zo verwijst de naam Maison des Cygnes (‘Huis van de zwanen’) in Oegstgeest naar twee zwanen die overvlogen op het moment dat de bewoonster een mooie man ontmoette”, is te lezen op OnzeTaal.

Bijzondere huizennamen

Andere voorbeelden die OnzeTaal geeft over persoonlijke huizennamen zijn: Wolf in Hoorn, dat de naam kreeg omdat de dochter altijd honger had en Revalaspa in Haaksbergen. En dat is dan weer een samenvoeging van REsultaat VAn LAng SPAren.

Heeft jouw huis een naam?

Heb jij een huis met een naam (gespot) in Dordrecht? Stuur ons jouw foto naar dordrecht@indebuurt.nl en vertel waarom dit pand zo heet. We zijn benieuwd!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.