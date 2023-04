Mysterie: waarom Dordtenaren meedoen aan een aubade op Koningsdag

Mantelzor­gers overbelast, maar verpleeg­huis overvol: ‘Wij zijn 75, moeder is 97’

‘Er zijn grenzen aan mantelzorg’, twitterde Dordtenaar André de Vries onlangs. Voor zijn 97-jarige schoonmoeder was zelfs na een bezoek aan de eerste hulp nog geen spoedbed te vinden in het verpleeghuis. ,,En zij is beslist niet de enige.’’