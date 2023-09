Dordts mysterie: dit is wanneer je een woning officieel een herenhuis mag noemen

Unitas’ Jip Kegge scoort ook vijf klassen hoger: ‘Ik wil mezelf elk seizoen verbeteren’

Jip Kegge (25) is dit seizoen de nieuwe ‘nummer 9’ bij Unitas (zo). Van de kapper uit Hendrik-Ido-Ambacht worden dit seizoen op Molenvliet doelpunten verwacht. Hij stelt beslist niet teleur, want in de eerste wedstrijden, tegen Baronie en Hoek, was het meteen twee keer raak. Vooralsnog staat de voormalig spits van IFC, Sparta (AV) en Nieuw-Lekkerland dus op één doelpunt per wedstrijd.