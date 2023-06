Mout Bierfestival keert terug naar Wantijpark: ‘hipper, dansbaarder en speelser dan ooit’

Extra woonwagen­plek­ken in Dordrecht? ‘Voor iedereen is geschikte woonruimte nu gedoe!’

Moet Dordrecht zorgen dat er woonwagenplaatsen bij komen? De Dordtse Anneke Minnebreuker klaagde dit weekeinde haar nood: haar dochters kunnen niet aarden in een gewone buurt. Eén van hen heeft zelfs al twee keer haar huis verlaten om bij haar ouders in te trekken. Al jarenlang is er geen woonwagenstandplaats bijgekomen. ‘De woonwagencultuur is belangrijk!’