Mooie of bijzondere boom in de wijk? Misschien wint-ie wel de nieuwe Dordtse boomverkiezing

Kort protest tegen de kap van 118 Dordtse bomen: Actievoer­ders moeten gelijk weer vertrekken

Een protest tegen de kap van 118 bomen in het Weizigtpark in Dordrecht is in de kiem gesmoord. Acht actievoerders waren amper in het park toen ze van handhavers van de gemeente Dordrecht te horen kregen dat ze hun protest moesten staken.

2 augustus