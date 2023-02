Monique moest haar fysieke Theewinkeltje sluiten, maar mist de mensen nog elke dag: ‘Niet leuk zo’

Het Theewinkel­tje verdwijnt na 18 jaar uit Dordtse binnenstad: ‘Anders ga ik failliet’

Het speelt al flink wat maanden in het hoofd van eigenaresse Monique Blom (56): zit er nog wel een toekomst in Het Theewinkeltje? Het antwoord is nee; de zaak aan de Nieuwstraat is niet rendabel meer. ,,Ik heb dit vanaf de grond af aan opgebouwd. Nu moet ik het gaan leegverkopen.’’

9 juli