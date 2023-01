Mollenklemmen in losloopgebied, hondenbaasjes boos: ‘Te idioot voor woorden’

Waterschap Hollandse Delta heeft deze week op de Wantijdijk in Dordrecht in allerijl mollenklemmen verwijderd. Dat gebeurde nadat hondenbezitters klaagden dat de klemmen nota bene in een gebied waren geplaatst waar honden mogen loslopen.

,,Het is te idioot voor woorden dat die gevaarlijke dingen zonder waarschuwing in het gras geplaatst zijn’’, zegt Renate Dudok, die deze week met haar labrador pup van twaalf weken op de klemmen stuitte. ,,Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als een hond met zijn poot in zo’n klem stapt. Dan zijn de gevolgen niet te overzien. En daar spelen ook heel veel kinderen, dus waarom er niet even gewaarschuwd wordt, is mij een raadsel.’’

Ook Hondenplatform Dordrecht is niet te spreken over de gang van zaken. ,,Het is logisch dat je op het eiland, wat Dordrecht is, de dijken wil beschermen, maar hier had natuurlijk vooraf over gecommuniceerd moeten worden. Normaal gesproken worden er borden neergezet, maar dat is nu niet gebeurd. Als je je hond daar los laat lopen en je ziet daarna die klemmen pas, dan ben je natuurlijk te laat.’’

Er hebben voor zover bekend geen ongelukken voorgedaan. Dirk Timmers van Waterschap Hollandse Delta erkent de fout volmondig. ,,Er is intern iets fout gegaan waardoor tot onze spijt de borden niet zijn geplaatst, er niets is gemeld op onze website en sociale media en er is ook geen contact over is geweest met de gemeente. De gemeente plaatst meestal ook een bericht op de eigen website en sociale media.’’

Al 13 jaar geen ongelukken

Inmiddels zijn de klemmen verwijderd. Timmers: ,,Gelukkig zijn er al zeker dertien jaar geen ongelukken gebeurd met mollenklemmen en loslopende honden, maar dat willen we natuurlijk graag zo houden. We namen al maatregelen om een dergelijk misverstand voortaan te voorkomen. Aan hondeneigenaren willen wij meegeven: wandel je op een plek met veel molshopen? Pas dan extra op, doe je hond eventjes aan de lijn en laat de hond weer los als er geen molshopen meer zijn.’’

