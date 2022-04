Molens in de regio doen mee aan poging tot uniek wereldrecord: ‘Zelfs een uit Nieuw-Zeeland doet mee!’

We hebben het dan niet over windturbines langs de snelweg, maar over authentieke windmolens. Uit de regio Drechtsteden doen onder andere de Dordtse molen Kyck over den Dyck mee, maar ook op Kinderdijk zullen de de molens zaterdagochtend van 11.00 uur tot 12.00 uur meedraaien. Op beide locaties zijn zaterdagochtend en -middag wat activiteiten.

Ook de 33 molens die onder beheer staan van molenstichting SIMAV, in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, doen mee. Molen Nooit Volmaakt in Gorinchem krijgt momenteel een opknapbeurt en kan zonder wieken logischerwijs niet meedraaien.

Niet alleen Nederland doet mee

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars doet de wereldrecordpoging juist nu omdat het dit jaar vijftig jaar bestaat. Het wereldrecord is niet echt een poging, want na succesvolle uitvoering staat het record er sowieso. ,,Er is nog geen record gezet, dus hopelijk kunnen we die van ons volgend jaar weer verbeteren’’, laat secretaris Tom Kreuning weten. ,,We willen vooral veel publiciteit genereren en jonge molenaars interesseren voor het ambacht.’’

Inmiddels staat de teller al op bijna achthonderd deelnemende molens en zelfs buitenlandse molens doen mee. Kreuning: ,,In België en Duitsland doen er een paar mee en zelfs een uit Nieuw-Zeeland. Het bijzondere daar aan is dat ze onze tijd aanhouden, wat dus betekent dat die molen 's nachts zal draaien.’’

Monitoren

Maar hoe houd je nou bij hoeveel molens er draaien? Kreuning: ,,Al de molenaars die meedoen, vragen we of ze zaterdag een foto of filmpje van de draaiende molen in willen zenden. Het wordt echt een ludieke actie.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.