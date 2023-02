Mogelijke drugsdealer (31) en kopers aangehouden in Dordrecht

Tijdens de drugsactie in de Matthijs Marisstraat in Krispijn donderdag constateerden de agenten dat de verdachte aan meerdere personen drugs had verkocht. Nadat enkele kopers waren aangehouden, werd ook de drugsdealer in zijn woning aangehouden. ,,In de woning van de verdachte werd tijdens een doorzoeking onder andere een handelshoeveelheid drugs aangetroffen’’, schrijven de wijkagenten. Ook is de auto van de man in beslag genomen.