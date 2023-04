Moet Dordrecht 300.000 euro bijdragen aan aanschaf schilderij: strak plan of mag het een onsje minder?

ACHTER DE SCHERMEN Medische misser? Misschien. Misschien ook niet. Wees óók kritisch naar klagende patiënten

Twee jaar geleden, midden in coronatijd, schreven we een verhaal over een conflict tussen een zoon van een overleden vader en een huisarts uit Alphen aan de Rijn. Beide partijen stonden afgelopen week in de rechtszaal. Daar kwamen onze AD-verhalen over deze zaak ter sprake. En daar moeten we een wijze les uit trekken, vindt hoofdredacteur Paul van den Bosch.