Moet Chemours weg, zelfs zonder uitstoot? ‘Niet oké dat giftige stoffen nabij woningen worden geloosd’

Kan Chemours in Dordrecht blijven als tenminste de uitstoot van PFAS naar nul wordt gebracht? Of ziet u de chemische fabriek liever vertrekken uit de stad? De Dordtse politiek is in elk geval van mening dat de PFAS-uitstoot volledig naar nul moet. Maar Chemours Dordrecht uit, is het pakkie an van de provincie Zuid-Holland zijn. Onze lezers zeggen: ‘Blijven, maar onder strengere controles.’

‘De uitstoot moet echt naar nul’. Dat willen Dordtse politieke partijen met een wandeling op donderdag 9 maart uitdragen naar de inwoners van de stad. ,,Chemours hoeft écht niet weg uit Dordrecht, maar de fabriek mag wat ons betreft geen schadelijke stoffen meer uitstoten’’, aldus Jeanine Lammens (VVD). Maar de gemeente heeft niet veel over Chemours te vertellen. De vergunningen lopen via de provincie en toezicht en handhaving is het werk van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Gewoon Dordt loopt daarom sowieso niet mee met de protestmars. Gedoe voor de bühne vinden zij. GroenLinks vindt dat onzin. Het is altijd goed om je stem te laten horen. Zeker met de provinciale verkiezingen in het verschiet vinden veel partijen dit wel het goede moment.

Welvaart

De reacties van onze lezers zijn niet allemaal negatief over Chemours. Meerderen van hen benadrukken dat het bedrijf voor Dordrecht ook voordelen heeft opgeleverd op het vlak van werk en welvaart. Dat Chemours nu de lozing van schadelijke stoffen beperkt vinden velen een goede zaak. Maar anderen stellen dat elke druppel GenX die in het milieu komt teveel is.

Wim Heijndijk (Zwijndrecht): Het is makkelijk, uit de verte roepen dat alles wat een bijdrage levert aan mogelijke milieu belasting moet verdwijnen. Dan wordt het elders gemaakt en niet op een manier die wij acceptabel vinden. Hoeveel welvaart willen wij inleveren? De gewenste nul procent uitstoot is het streven, ook van Chemours. Afdwingen is onrealistisch. Ieder fabricageproces kent afval. In dit geval spreken we van nanogrammen per liter, die snel uit het lichaam verdwijnen, binnen 24 uur. Er wordt nu minder dan 5 kg per jaar geloosd. Chemours droeg de afgelopen zestig jaar bij aan de welvaart van Dordrecht, duizenden werkten daar. En nog steeds levert het bedrijf haar bijdrage. Op milieugebied neemt het bedrijf verantwoordelijkheid, de investeringen waren en zijn groot. Het zou verstandig zijn als de politiek eens luistert wat het bedrijf hierover te melden heeft, in plaats van weer protest. Controles lossen geen problemen op. Alhoewel het bedrijf vele controles heeft iedere maand, komen daar geen significante zaken uit naar voren.

Quote Iedereen maakt gebruik van hun producten. Uitstoot is spectacu­lair gedaald, ze doen het dus goed. Sam Schillemans

Nathalie van Gulik (Dordrecht): Ik vind het in deze tijd niet oké dat er giftige stoffen in de nabijheid van woningen worden geloosd. Daarom moet Chemours wat mij betreft verdwijnen. Een nieuw bedrijf op die plek daar heeft trouwens ook weer de kans om weer (illegaal) stoffen af te voeren die niet goed zijn voor mens en dier. Aangezien het toezicht ook gefaald heeft, heb ik er geen vertrouwen in dat het met een ander bedrijf op die plek ook wel goed zal komen. .

Margriet Schillemans (Zwijndrecht): De uitstoot is zo weinig en er is zoveel aan gedaan om het te minimaliseren en toch is men niet tevreden. Terwijl wij de producten van Chemours allemaal gebruiken. Sigaretten roken is velen malen schadelijker, bewezen dat het slecht is voor de gezondheid en daar wordt niet tegen geprotesteerd! Kortzichtigheid ten top!

Sam Schillemans (Zwijndrecht, voormalig Dordtenaar): Iedereen maakt gebruik van hun producten. Uitstoot is spectaculair gedaald, ze doen het dus goed. Blijven , maar onder strengere controles.

Kristian Hendriks (Zwijndrecht): Weg ermee alstublieft. Het zijn gewoon milieuvervuilers van de bovenste plank...

