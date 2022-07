Moestuin van Manon dient als dagbesteding én werkplek voor eenden: ‘Tosti en Tipsy verjagen slakken’

DORDT EIGEN-AARDIG ‘Neerlands onafhanke­lijk­heid is in Dordtse Hof gegrond­vest’, maar 19 juli 1572 werd geen nationale feestdag

Nog bijna 2 weken en dan is het 19 juli. Er zullen nu niet echt veel Dordtenaren van blijdschap in het rondspringen. De Eerste Vrije Statenvergadering van juli 1572 (nu dus 450 jaar geleden) is geen aansprekende gebeurtenis, maar er werd nog niet zo lang geleden wel om gefeest.

6 juli