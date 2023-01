Moeder slaat 12-jarige dochter met 32 klappen tegen de grond: ‘Het liep een beetje mis die dag’

Sliedrech­ter (24) stuurt dickpic, tienermeis­je stuurt naaktfo­to's en tikkies terug: ‘Hij bleef vragen om meer’

Een 24-jarige Sliedrechter heeft bekend dat hij op Snapchat meerdere minderjarige meisjes aanzette tot het sturen van naaktbeelden van zichzelf. In één geval deed het 15-jarig slachtoffer aangifte, nadat haar moeder bij toeval de ontucht ontdekte. Verdachte T. van D. stond donderdag terecht voor die misbruik. ,,Het is niet haar eigen schuld, want ik was ouder.’’

13 januari