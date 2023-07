Moeder en zoon openden T & Lunch in de Vriesestraat: 'We matchen Aziatische lekkernijen met bubble tea'

indebuurt.nlBubble tea is helemaal hot and happening. Het drankje uit Azië is ook in Dordrecht steeds vaker te vinden. Op nummer 146 in de Vriesestraat opende op 13 juli T & Lunch. Moeder en zoon Wing Sim en Man-Keung Calvin staan hier samen in de keuken om de lekkerste drankjes en gerechten te maken.