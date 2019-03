Moeder dreigt dochter dood te steken na kapot gooien feestdis

De Dordtse politierechter mevrouw I. Laurijssens toonde zich vandaag begripvol. De dochter, een tienermeisje met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen, woonde sinds enkele maanden weer thuis, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Er waren voortdurend spanningen tussen moeder en dochter, terwijl moeder ook het nodige te stellen had met een zoon in huis die wiet wilde roken.

Op een dag vlak voor kerst liep een ruzie tussen moeder en dochter stevig uit de hand. S. had ziel en zaligheid gestoken in het bereiden van ayaka’s, een kipmaaltijd die op de Antillen als bijzonder feestmaal beschouwd wordt. Terwijl ze daarmee bezig was, ontstak haar dochter in blinde woede: ze zou alles kapot maken en gooide daarom ook de feestdis in wording over de grond.

De moeder erkent dat ze daarop zowel aan de reclasseringsmedewerkster als aan agenten gezegd heeft dat ze haar dochter dood zou steken: ,,Maar ik zou dat nooit doen, dan had ik het al lang gedaan. Het was een wanhoopskreet, want ik kreeg niet de hulp waarom ik al een tijd vroeg.’’

Die noodkreet heeft gewerkt: de dochter woont nu elders, op een plek waar ze ook de nodige begeleiding krijgt. Toch waren de bedreigingen niet de juiste reactie, aldus de politierechter: ze legde een geheel voorwaardelijke werkstraf van 40 uur op. Wel moet de vrouw laten onderzoeken hoe ze haar emoties beter in bedwang kan houden en moet ze zich laten begeleiden door de reclassering.