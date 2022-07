Miljoenen voor vier kwetsbare wijken in Dordrecht: ‘Waar je wieg staat, mag niet je toekomst bepalen’

Vier Dordtse wijken krijgen de komende twee decennia extra aandacht vanuit het Rijk als het gaat om onderwijs, armoede, gezondheid, werk, wonen en veiligheid. ,,Het is onacceptabel dat de plek waar je wieg staat in onze stad, bepaalt welke toekomst je hebt.’’

Dat zegt burgemeester Wouter Kolff over de selectie van Dordrecht voor het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Het gaat om de wijken Wielwijk, Crabbehof, Oud Krispijn en Nieuw Krispijn. De stad is samen met nog achttien andere gemeenten geselecteerd voor dit nationale programma. De bedoeling daarvan is dat bewoners, lokale partners (woningcorporaties, politie, zorg- en welzijnsorganisaties, scholen et cetera) en de overheid vanuit verschillende ministeries samen de stapeling van problemen aanpakken.

Aanpak problemen nu vaak versnipperd

Die stapeling zorgt ervoor dat het voor mensen moeilijk is om uit een bepaalde situatie te komen. Er moet onder leiding van Kolff een 'samenhangend uitvoeringsprogramma’ komen. Nu is het nog zo dat de aanpak van problemen vaak versnipperd plaatsvindt, waardoor die niet of moeilijk van de grond komt. Het kabinet wil daar verandering in brengen.

In de negentien deelnemende gemeenten wordt 600 miljoen euro besteed aan betere volkshuisvesting. Concreet betekent dit dat die miljoenen worden geïnvesteerd in 25.000 particuliere woningen in kwetsbare gebieden. Er ligt voorts 82 miljoen klaar in een poging te voorkomen dat kinderen, jongeren en jongvolwassenen de criminaliteit ingaan en verworden tot wat omschreven wordt als ‘geharde criminelen’.

Doel van het programma is om de vicieuze cirkel van problemen te doorbreken, waardoor bewoners van kwetsbare gebieden er structureel op vooruitgaan. Het programma zet daarom in op een kansrijke start, goede scholing, loopbaanoriëntatie en de aanpak van armoede en schulden. Het kabinet investeert 20 miljoen in de aanpak van problematische schulden van mensen. Nog niet duidelijk is hoeveel geld er naar Dordrecht komt. Dat moet de komende jaren blijken als de plannen meer concreet worden.

In overleg met gemeenten wordt nagegaan wat gezinnen nodig hebben om de stapeling van problematiek in de stedelijke ‘focusgebieden’ te doorbreken, dan wel te voorkomen.

Kolff noemt het in een persbericht van de gemeenten ‘enorm belangrijk’ dat de stad geselecteerd is voor de aanpak. ,,Deelname aan dit programma was een grote wens. Het gaat op veel punten steeds beter met Dordrecht, maar met name in een aantal wijken moeten we gericht met elkaar aan de slag om zaken te verbeteren. Het is onacceptabel dat de plek waar je wieg staat in onze stad, bepaalt welke toekomst je hebt. Met deze integrale aanpak gaan we daar met hulp van het kabinet en andere partners wat aan doen.

De doelstelling van het Nationaal Programma is om de leefbaarheid en veiligheid van de meest kwetsbare gebieden in vijftien tot twintig jaar tijd op orde te brengen en het perspectief voor de bewoners te verbeteren. Dit doen we door de fysieke omgeving te verbeteren, meer toekomstperspectief aan jongeren te bieden en de veiligheid te vergroten. Dit sluit ook mooi aan bij de Dordtse politieke wensen.’’

Lange adem en veel doorzettingsvermogen

Ook minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, die onlangs nog te gast was in Dordrecht, vindt dit programma van groot belang. ,,Voor de wijken waar de leefbaarheid en veiligheid het meest onder druk staan, vergt een succesvolle aanpak een lange adem en veel doorzettingsvermogen. Om de stapeling van problemen te doorbreken moeten we de woonsituatie flink verbeteren’’, laat hij optekenen in hetzelfde persbericht.

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming: ,,Samen met gemeenten en professionals uit onder meer de zorg en het onderwijs willen we jongeren structuur en toekomstperspectief bieden. We maken ze weerbaarder en daarmee blijven ze op het rechte pad.’’

