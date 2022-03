Miep & Flos zijn de nieuwe attractie in De Elzen: ‘Ook boswachters doen mee’

Grote hennepkwe­ke­rij aangetrof­fen in bedrijfs­pand aan de Molenvliet in Zwijn­drecht

Burgemeester Hein van der Loo heeft een bedrijfspand in Zwijndrecht per direct gesloten. In de loods aan de Molenvliet is donderdag een omvangrijke hennepkwekerij opgerold.

18 maart