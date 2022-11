Mieke zet haar buren in de kijker en Petra haar broer Cor. Wie wil jij graag een pluim geven?

DE STARTER José Wienese (55) traint leidingge­ven­den: ‘Pas als je je er bewust van bent wie jij zelf bent, kun je de ander zien’

José Wienese (55) uit Gorinchem was directeur van een softwarebedrijf, maar stopte met werken in loondienst en begon haar eigen bedrijf in training en persoonlijke begeleiding: Jij op je Best.

7 november